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«12 тысяч залпов»: салют в честь Дня Победы в Москве

Артиллерийские салюты в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Москве и других городах РФ.

В столице салют запускали из 72 установок и произвели 12 тыс. залпов. Ровно в 22.00 небо над городом окрасилось в цвета российского флага. Запускалось свыше 70 видов фейерверков, в том числе «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», а для большей зрелищности задействовали пироэлементы на основе баллиститных порохов.

Увидеть салют можно было над Лужнецкой набережной, в парке Победы, Лианозово, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкино, парке «Кузьминки», а также в Нагатинском Затоне и других районах Москвы. Световое шоу сопровождалось 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Как прошли салюты в Москве и других российских городах — в нашей фотогалерее.

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Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южно-Сахалинске, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южно-Сахалинске, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, 9 мая 2021 года Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, 9 мая 2021 года
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Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южно-Сахалинске, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, 9 мая 2021 года
Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, 9 мая 2021 года
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