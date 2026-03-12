Размер шрифта
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбили две воздушные цели при отражении атаки ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

В Севастополе военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате сбито две воздушные цели. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В районе нижней Голландии, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж», — уточнил он.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 30 украинских БПЛА над российскими регионами.

 
