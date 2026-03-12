Нефть оттеснила Украину. О чем договаривается Дмитриев в Майами?

Экономист Зубец считает, что переговоры Дмитриева в США по нефти не являются фикцией

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией в Майами. Стороны обсудили перспективы восстановления двухсторонних отношений и экономические проекты, которые были бы интересны обеим сторонам. При этом вопрос украинского урегулирования не поднимался. Смогла ли экономическая повестка затмить украинский вопрос и смогут ли Москва и Вашингтон реализовать совместные проекты в сфере экономики — в материале «Газеты.Ru».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению Владимира Путина встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках»,

— написал он в своих социальных сетях.

Дмитриев подчеркнул, что в нынешней международной обстановке многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских энергоресурсов в обеспечении стабильности мировой экономики.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после возвращения из Майами Дмитриев доложит Путину о своих контактах с американской стороной. Он добавил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в энергетической сфере может и должно стать фактором стабильности.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может быть и должно являться фактором стабильности этих рынков. Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается», — сказал Песков.

С американской стороны во встрече участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Ранее Дмитриев сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждали вопрос возможного смягчения санкций против российской нефти. За день до этого минфин США выдал Индии временное разрешение закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море.

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в мировой истории перебой с поставками нефти. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются», — отмечается в отчете.

Разговоры для результата

В Госдуме пристально следят за ходом переговоров с США, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по экономической политике Станилсав Наумов.

«Я думаю, что текущие переговоры по ситуации, которая сложилась в связи с конфликтом в Иране, могут создать крепкий задел для диалога на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Так что в Госдуме пристально следят за ходом переговоров», — заверил депутат.

Переговоры между американской и российской стороной продолжаются даже на фоне турбулентности, вызванной войной в Иране, и это очень хороший знак сам по себе, уверен американист, политолог Александр Асафов.

«Несмотря на глобальную турбулентность, переговоры по важнейшим вопросам идут. Появляются новые вызовы, новые факторы, которые требуют дополнительного обсуждения, но и прежняя повестка остается актуальной.

Рано или поздно эти переговоры конвертируются в какие-то конкретные договоренности, но делать прогнозы по конкретным датам достаточно сложно»,

— сказал политолог «Газете.Ru».

Он отметил, что американская сторона в публичном поле часто озвучивает весьма противоречивые заявления, иногда даже противоречит сама себе, что может тормозить некоторые процессы принятия решений.

«Перспектив развития отношений США и России в сфере экономики всегда было масса. Ранее обсуждался план на довольно значимые суммы, и предлагались самые разные идеи, вплоть до тоннеля на Аляску. Сейчас же, как мне кажется, стороны сосредоточены на обсуждении энергетической сферы. Процесс, который мы видим сейчас, нацелен на результат, а не просто разговоры», — заключил Асафов.

В том, что переговоры, которые сейчас ведут российская и американская сторона — это не какая-то уловка или фикция со стороны Штатов, уверен и директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.

«Администрация Трампа в действительности хочет добиться результатов по переговорному треку, как хочет этого и Россия. Это не какая-то уловка или фикция. Однако проблема заключается скорее в том, что в Штатах крупные политические решения, такие как восстановление экономических связей с Россией, принимаются политическим консенсусом. То есть, даже будучи президентом Трамп не может по своей воле единолично принять какое-то решение», — пояснил экономист.

По его мнению, для достижения реальных успехов в реализации экономических проектов между Россией и США администрации Трампа придется в первую очередь бороться с внутренними оппонентами.

«Трамп с легкостью может в один миг превратиться в национального врага, из которого его оппоненты сделают политическую котлету. Хотя обе стороны стараются достигнуть результата, ничего не получится, пока в США достаточно большая часть администрации сопротивляется сближению с Россией»,

— заключил Зубец.

В западных СМИ к совместным экономическим проектам США и России относятся скорее негативно. Так, Bloomberg пишет, что Владимир Путин «использует потрясения на мировых энергетических рынках для продвижения геополитических целей России».

«Путин разыгрывает необычную дипломатическую игру с Вашингтоном для продвижения своих геополитических целей. Резкий рост цен на нефть и газ после фактического закрытия Ормузского пролива приносит финансовую выгоду испытывающему трудности российскому бюджету», — говорится в материале.

Перспективные сферы

Среди наиболее перспективных сфер, в которых Россия и Соединенные Штаты могли бы сотрудничать в будущем, депутат Станислав Наумов назвал атомную энергетику и совместные проекты в космической сфере.

«Самыми эффективными можно считать проекты, связанные с атомной энергетикой. В целом таким странам, как Россия и США, следовало бы на постоянной основе поддерживать нормальные взаимоотношения в сфере развития ядерной энергетики, чтобы не было недоверия друг к другу в этих вопросах», — сказал он.

По его мнению, развитие атомной энергетики также помогло бы и в развитии космических проектов. Москве и Вашингтону нужно возродить совместные разработки в космических программах, заключил Наумов.

Для России наиболее выгодной сферой сотрудничества с США стали бы коммуникации, транспортные коридоры и разведывательные работы новых месторождений полезных ископаемых, уверен экономист Алексей Зубец.

«Америка — чемпион мира по технологиям добычи нефти. Если мы собираемся добывать нефть в каких-то тяжелых условиях, например на шельфе, России бы пригодилась помощь США. Также мы были бы готовы вести совместную добычу редкоземельных металлов, которых у нас много», — пояснил экономист.

С точки зрения американской стороны, наибольший интерес представляют нефть и газ, отметил Зубец.

«Американцы обещают всему миру, что они зальют его дешевым сжиженным газом, но достаточных запасов для этого у них нет, но есть у России. Поэтому все проекты, связанные, с газом, могли бы быть интересны и России, и США», — заключил эксперт.

А вот политолог Дмитрий Дробницкий не видит большой перспективы у экономического взаимодействия России и Соединенных Штатов.

«Я лично вижу достаточно ограниченный круг возможностей для сотрудничества. Даже если взять доковидный 2019 год, то там товарооборот был смехотворный, при том, что тогда еще шли платежи по лизингу за «Боинги». В середине тридцатых годов прошлого века США и Россия совместно строили заводы, но даже тогда Штаты не были нашим главным экономическим партнером», — рассказал американист.

По его мнению, роль подобных встреч, которые сейчас проводит Кирилл Дмитриев, состоит скорее в том, чтобы показать администрации Трампа готовность России к сотрудничеству.

«Дмитриеву просто нужно постоянно вести диалог с США, это уже будет хороший знак для двустороннего восприятия. Однако о больших инвестициях говорить вообще не стоит», — заключил Дробницкий.

А как же Украина?

Энергетический кризис, который возник на фоне военной операции США в Иране, дает российскому президенту слишком много преимуществ, в том числе позволяет отвлечь не только Вашингтон, но и европейские государства от помощи Украине. Об этом пишет американский телеканал CNN.

«Некоторые чиновники Европейского союза опасаются, что проблемы с ценами на топливо могут углубить раскол между государствами-членами. Это предоставит Москве дополнительные рычаги для ослабления поддержки Киева Евросоюзом. Соединенные Штаты и страны ЕС могут перенаправить ресурсы и вооружения для поддержки на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Дело не в том, что украинский переговорный трек сейчас отходит на второй план, а в том, что у Дональда Трампа и его администрации на данный момент просто закончились рычаги давления на Киев, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

«Администрация Трампа не имеет никакой власти над украинским треком. Это было продемонстрировано в течение почти года интенсивных контактов, переговоров, которые не принесли никаких значимых результатов.

Трамп избрал, как ему казалось, простую и понятную стратегию — примирить Россию и Украину, чтобы потом наладить контакты с Москвой. Однако это оказалось не так просто, а вот наладить контакты с Кремлем можно и без окончания украинского кризиса», — сказал политолог.

Однако про украинский трек Трампу все-таки не дадут забыть, так как в Вашингтоне очень большое проукраинское лобби, которое будет продолжать поддерживать проекты по оказанию поддержки Киеву, заключил Дробницкий.

При этом эксперты считают, что пока не будут разрешены все вопросы, связанные с Ираном, возобновления контактов по украинскому треку ждать не стоит.

«Чтобы продержаться в противостоянии с Ираном, Штатам нужно отчасти смягчить санкционный режим в сфере углеводородов. Для этого и ведутся переговоры с Россией. Все сейчас в США работает на решение кризиса вокруг Ближнего Востока. Я допускаю, что на встрече во Флориде делегации могли обсудить Украину, но этому было посвящено от силы 30% переговорного времени. В целом же нефтяная тема оттеснила украинскую», — считает политолог Константин Блохин.

Он добавил, что переговоры по Украине стали стагнировать, что очевидно и для Дональда Трампа, который стремится решать все вопросы стремительно. Пока никаких новых инициатив по Украине нет, США будут заниматься Ираном, заключил Блохин.