Малолетние брат и сестра вышли из дома в российском городе и пропали

В Самарской области брат и сестра вышли из дома и пропали

В Самарской области 16-летняя девушка и ее десятилетний брат вышли из дома и пропали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 11 марта. Брат и сестра ушли из дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске и исчезли. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Девушке-подростку на вид 15 лет, рост 154 см, полное телосложение, русые волосы. На момент пропажи она была одета в черную куртку, розовую шапку, свободные черные штаны и черные кроссовки. Ее брату на вид десять лет, рост 128 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Был одет в синюю куртку, бело-коричневую шапку, серые спортивные штаны и зеленые сапоги.

Сотрудники полиции проверяют возможные места появления детей, работают с семьей. Ориентировки передали всему личному составу, волонтерам и правоохранительным организациям. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении детей, просят сообщить в полицию.

Ранее следователи сообщили предварительную версию того, как пропали дети в Звенигороде.