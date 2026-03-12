Размер шрифта
«Мы спустились, и началась драка»: на Камчатке семью избили битами из-за парковки

Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжих с битами на семью на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском местный житель попросил другого мужчину освободить его парковочное место, но в ответ получил оскорбления, а затем завязалась драка. Стороны обвиняют в нападении друг друга и уже написали заявления в полицию. Возбуждено уголовного дело о хулиганстве.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения с битами на семью в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в ведомстве.

«В социальных сетях опубликована информация о групповом нападении приезжих на жителей Петропавловска-Камчатского. Согласно сообщениям, изначально конфликт произошел из-за парковочного места. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки», — говорится в публикации.

Пострадала также мать потерпевшего, она пыталась остановить драку. Кроме того, один из нападавших оскорблял потерпевших, пишет СК.

Региональное управление МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ведомстве добавили, что все участники конфликта уже установлены.

Что произошло?

Видео с инцидентом появилось в соцсетях 11 марта. Telegram-канал «Русская община» опубликовал ролик, на котором запечатлена драка, а также комментарий пострадавших. Александр рассказал, что сам инцидент произошел 8 марта. По его словам, он попросил другого мужчину освободить его парковочное место, однако в ответ получил «кучу нецензурной брани».

«После этого он начал лезть в драку. <...> Он меня чем-то ударил, я схватился за этот предмет тяжелый, и ко мне подскочил [сын] Максим, начал защищать. Максим также вначале попробовал его оттолкнуть, он полез в драку», — вспомнил Александр.

Затем, по словам мужчины, его сын повалил оппонента на землю, и тот убежал домой, выкрикивая оскорбления.

«Он вылез с балкона, он там прятался, начал кричать. <...> Мы постояли где-то с полминуты и ушли. Прошло минут 10–15, я слышу под окном крик. <...> Мы спустились, и началась буквально сразу драка», — добавил Александр.

По словам мужчины и его сына, их несколько раз ударили битой. Александр сообщил, что ему разбили голову и сломали палец ноги, Максим пожаловался, что получил в драке перелом ребра и повреждение кисти.

«Написано заявление в полицию, но зачинщик конфликта пытается теперь строить из себя жертву и написал встречное заявление», — уточнила «Русская община».

Версия второй стороны

Другая сторона, в свою очередь, утверждает, что инициаторами конфликта были именно Александр и Максим. Aif.ru опубликовал комментарий супруги одного из участников драки, которая заявила, что мужчина и его сын якобы пытались испортить ее автомобиль.

«Естественно, мой муж пошел разбираться, а они на него напали, когда тот, в свою очередь, пытался отогнать машину», — заявила женщина.

Она также добавила, что вторая сторона хотела решить конфликт с помощью разговора. Однако именно Александр и Максим «вышли с битой и штыком» и собирали людей возле балкона.

«Отец и сын нам угрожали, кидались словесной бранью в мой адрес, в адрес моего мужа и нашего общего друга, кидали в наши окна разные предметы», — отметила женщина.

Информационное агентство «Кам 24» со ссылкой на региональное управление МВД сообщило, что в полиции ситуацию назвали неоднозначной. Ведомство пообещало разобраться.

 
