В Минтрансе рассказали, как будет восстанавливаться авиасообщение с Ближним Востоком

Россия будет постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Мы будем постепенно восстанавливать пассажирское сообщение, обычное, регулярное. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые есть: с учетом «Ковров», которые появились теперь не только в России, но и на Ближнем Востоке», — уточнил он.

По словам министра, российские и зарубежные авиакомпании совершили 284 рейса по вывозу людей из региона в Россию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее россиянин рассказал, как два часа просидел в самолете в Дубае из-за дрона.