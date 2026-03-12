В Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных в направлении одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны королевства.

«С начала сегодняшнего дня ПВО страны перехватила и ликвидировала девять иранских БПЛА, выпущенных по месторождению Шайба в пустыне Руб-эль-Хали», — уточнили в минобороны.

12 марта The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С их помощью предполагается обеспечить защиту месторождений от атак.

Как уточняет издание, переговоры идут со SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики, способные нейтрализовать беспилотники противника при помощи тарана или взрыва в непосредственной близости от аппарата.

Ранее в МИД Саудовской Аравии высказались об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.