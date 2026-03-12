Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой

Долина рассказала, что не обращалась к психологам после истории с квартирой

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов, чтобы пережить ситуацию с квартирой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Прекрасно, как видите. Видно же, что справилась. [К услугам психолога] не обращалась. Специального ничего не использовала», — сказала Долина, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого бизнесмен Юрий Растегин рассказал, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость. По его словам, совсем скоро у певицы вновь будет своя крыша над головой. При этом он не стал уточнять, что именно хотят подарить друзья Долиной — квартиру или дом. Растегин сообщил, что артистка пока не разрешила делиться подробностями.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

19 января исполнительницу выселили из квартиры. Сейчас Долина вынуждена снимать жилье.

Ранее Долина усилила охрану из‑за провокаций.