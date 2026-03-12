Бывший игрок сборной России оценил победу «Реала» над «Манчестер Сити»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил победу мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, особенно выделив оформившего хет-трик полузащитника Федерико Вальверде.

«Матч действительно вышел непредсказуемый, тем более потеря таких основных футболистов у хозяев. Но «Реал» на то и есть «Реал», наверное. Все-таки великая команда, которая действительно показывает, что даже без некоторых звезд у нее все равно есть коллектив. Это «Реал» в Лиге чемпионов, но игра все же и при 2:0, и при 3:0 держала. У «Манчестер Сити» были моменты, но все-таки «Реал» доминировал. Ну и надо отдать, конечно, должное Вальверде, который в какой-то степени недооцененный человек, такой работяга. Всю жизнь трудится в тени, но вот с «Манчестер Сити» вчера прямо все залетело. И в чемпионате он спас «Реал» в последнем матче на последних минутах», — считает Деменко.

«Реал» в матче с «Манчестер Сити» не мог рассчитывать из-за травм на Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Родриго, Эдера Милитао и Давида Алабу.

Ранее «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде.