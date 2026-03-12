Подозреваемый в атаке на синагогу в США мертв

AP: подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане мертв

Подозреваемый в атаке на синагогу в американском штате Мичиган мертв. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв», — говорится в сообщении.

Личность подозреваемого и подробности его гибели не уточняются. О пострадавших и погибших в результате нападения в настоящий момент не сообщается.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия.

В конце января в Нью-Йорке водитель автомобиля несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель. В результате инцидента, который произошел в Бруклине, никто не пострадал.

