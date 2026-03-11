Где моя гигантская зарплата? Почему всех взбесила статистика

Сейчас мы с вами будем обсуждать чужие зарплаты и почему кому-то на Руси жить стало хорошо, но не нам. Считать чужие деньги, конечно, не очень тактично, но, к счастью, за нас все уже сделала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Как говорил Анатолий Ефремович Новосельцев: «Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем».

В ведомстве подсчитали, что средняя зарплата в России за месяц выросла на 40 тыс. рублей и составила 139 727 руб. Я не успела удивится такой огромной сумме (и порадоваться за то, как хорошо живут в каких-то регионах), как оказалось, что в Москве среднемесячная номинальная зарплата составляет 288 524 руб. И все тут хорошо по отдельности, но слова «среднемесячная» и «номинальная» не должны стоять вместе. Потому что только очень небольшой процент москвичей получает такую зарплату. Даже хваленые айтишники выглядят бедными по сравнению с неизвестными нам «средними москвичами». Зарплата почти в 300 тыс. руб. никак не может быть названа «средней» в Москве (сказала я и заплакала. — прим. авт).

Я живу в Москве и, как мне кажется, отношусь к самому среднестатистическому числу. У меня двое детей, нет мужа, есть собака, ипотека, я откладываю деньги на отпуск и стоматологию. Рискну предположить, что в глазах некоторых людей я даже очень неплохо живу, потому что у меня есть еще загородная недвижимость, а дети профессионально занимаются спортом. Но я пока и близко не приближаюсь к «средней зарплате». А многие мои знакомые в регионах о зарплате в 130 тыс. руб. даже не мечтают, работая врачами, учителями и юристами. И сдается мне, я знаю, почему.

Будем следовать заветам Козьмы Пруткова: если на клетке слона написано «буйвол», то не верь глазам своим. Примерно так же обстоят дела и со статистикой, судя по всему.

Судя по данным, зарплата с ноября по декабрь выросла почти на 40 тыс. руб., а при этом инфляция не только не выросла, но даже уменьшилась. Как такое возможно математически, непонятно. Если денег вдруг стало больше (при том, что объем предложения товаров и услуг не увеличился), то это говорит об обесценивании национальной валюты. В принципе еще такое возможно, если бы цены резко снизились, но такого мы не припомним. Но и обесценивания рубля тоже не произошло. Так что мы видим некий парадокс.

Зарплата в декабре — это все вместе: и премии, и 13-я зарплата, и выплаты. А еще в эту статистику попали потраченные деньги — специалисты проанализировали и расходы за месяц. А мы в декабре традиционно тратим сверх меры: подарки, новогодний стол, алкоголь, поездки. Плюс в декабре скидки, поэтому — одежда на зиму, а может, даже и на весну, чтобы сэкономить.

Общим словом «регионы» в топе статистики объединены Москва и Чукотка, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка. Кроме Москвы — это все северные регионы, где всегда и еда стоит дороже, и зарплата выше. «Северные надбавки» платят не просто так все-таки.

…Мне рассказывали такую историю. Еще в СССР в Грузию приехали иностранцы — то ли перенимать, то ли передавать передовые технологии. Гостей повезли по колхозам. И в одном из колхозов их угощали обедом, а потом колхозники как ни в чем не бывало, типа так всегда у них в Грузии и бывает, начали петь. И пели они просто потрясающе. Иностранцы были в шоке и не могли поверить, что вот такие простые трудяги вот с такими голосами. «Конечно, у нас все вот так поют!» — сказали им. Стоит ли говорить, что это были никакие не колхозники, а переодетые певцы из государственного академического народного ансамбля «Рустави».

Вот тут у меня такое же ощущение. Для каких-то целей были взяты числа, которые не могут однозначно показывать общую тенденцию. Не могут, но нам показывают. И это вызывает агрессию, потому что людей пытаются уверить в том, чего нет. И даже хуже того: всем, кто увидел эти данные, стало казаться, что они живут просто за чертой бедности.

К сожалению, все это похоже на какой-то пиар-ход. И возможно, что кто-то в высоких кабинетах всерьез поверил в эту статистику и будет думать, что зарплата выросла на 40 тыс. руб. Хотя правда заключается в том, что в России все больше становится мест, где зарплата всего 40 тыс. руб. Но всем хочется верить, что она вырастет и будет соответствовать статистике.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.