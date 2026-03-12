Размер шрифта
«Едины с народом». Депутаты жалуются, что в Госдуме не работают мобильная связь и Wi-Fi

Депутаты Госдумы остались без мобильной связи и Wi-Fi
Сергей Фадеичев/ТАСС

В Госдуме уже два дня не работают Wi-Fi и и мобильная связь. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения носят временный характер, все заработает через 5-10 дней. Однако в Москве уже вырос спрос на пейджеры, рации и бумажные карты.

Депутаты Госдумы на закрытой от СМИ части пленарного заседания пожаловались на отсутствие мобильной связи и Wi-Fi, пишут «Ведомости». В частности, парламентарии возмущены неработающими служебными телефонами и электронной почтой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что проблемы со связью обусловлены необходимостью обеспечения безопасности государства. Он рекомендовал коллегам обратиться к главе комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.

По данным издания, Wi-Fi в нижней палате парламента не работает уже два дня. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию и уточнил, что в Госдуме не работает ни один мессенджер.

«Всецело одобряю: депутаты должны быть едины с народом», — сыронизировал он.

Проблемы с мобильной связью в столице начались на прошлой неделе, вечером 5 марта. Особенно непростая ситуация сложилась в Южном административном округе Москвы, где связь работала нестабильно или отсутствовала вовсе. По информации «Коммерсанта», совокупный ущерб для бизнеса столицы только за пять дней ограничений оценивается от 3 млрд до 5 млрд рублей.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в стране принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан.

«По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные ответные меры с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — добавил официальный представитель Кремля.

Временные ограничения

Перебои с мобильной связью и интернетом в Москве носят временный характер — через 5–10 дней все может снова заработать, однако при наличии террористической угрозы будут точечные отключения, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Несмотря на ограничения, ГД продолжает работу в штатном режиме, заверил парламентарий.

«Проводной интернет работает, все документы подгружаются, информация есть. Мобильные устройства, да, по мобильным устройствам есть определенный дискомфорт. Ничего страшного не происходит», — сказал Свинцов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в центре столицы, в том числе и в Госдуме, мобильная связь работает «очень плохо», а мобильного интернета «практически нет». Свинцов обратил внимание, что у депутатов есть справочник, в котором содержится информация о том, где находится кабинет того или иного коллеги.

«Идем пешком туда и разговариваем. Как говорится, без применения мобильной связи», — добавил он.

Депутат Виталий Милонов рассказал, что в его кабинете есть два «шикарных» кнопочных телефона Ericsson T28 и Ericsson T29, с помощью которых он всегда на связи. «Иногда в Государственной думе возникают проблемы с Wi-Fi, но это не мешает мне работать», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Возвращение пейджеров

Тем временем в Москве на фоне ограничений мобильной связи фиксируется рост продаж пейджеров и раций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Так, оборот пейджеров для связи с клиентами и персоналом вырос на 73%, раций — на 27%, стационарных телефонов — на четверть.

Кроме того, в столице увеличился спрос на бумажные автодорожные карты города. Однако продажи карт России, мира и учебных не изменились и даже немного сократились, уточнило издание. Аналогичная ситуация и с настенными картами Москвы.

Анастасия Миронова

IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук посоветовал москвичам носить с собой наличные или пластиковую банковскую карту, а также заранее сделать необходимые покупки.

«Чтобы не возникла такая ситуация, когда тебе срочно что-то нужно, а ты не сможешь оплатить», — добавил он в беседе с 360.ru.

 
