На Кубани зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе

Роспотребнадзор: превышение ПДК бензола и ксилола выявлено в Тихорецке
Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензола и ксилола в Тихорецке Краснодарского края из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора.

Ведомство призвало жителей, находящихся в районе пожара, избегать нахождения на улице, а если выходить из дома, то желательно надевать маску или респиратор.

По информации оперштаба, в тушении пожара на нефтебазе принимают участие 257 человек, включая специалистов МЧС России. Задействованы 69 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников. Изначально огонь охватил около 150 квадратных метров, позже площадь пожара возросла до 3,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли сотни спасателей и пожарный поезд, а движение по близлежащей дороге пришлось ограничить. Пострадавших, по официальным данным, нет. Всего этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 80 дронов, из них 30 — над Кубанью. Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками станцию «Русская», по которой пытались ударить днем ранее. О последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
