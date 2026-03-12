«Здесь очень безопасно»: канадский хоккеист о жизни в России

Канадский защитник петербургского СКА Маркус Филлипс признался, что ему нравится жить в России из-за феноменального уровня безопасности, передает «Спорт день за днем».

«Мне все нравится в России. Повседневная жизнь здесь просто фантастическая. Здесь замечательные люди. Жить в Санкт-Петербурге — просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире. Находясь здесь уже второй год, я хорошо освоился, и мне нравится каждый миг, проведенный здесь. Здесь очень безопасно и это феноменально», — сказал Филлипс.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Филлипс провел 63 матча и набрал 12 очков.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует.