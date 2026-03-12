Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Технологии

«Сегодня вас не взорвали, а завтра?» В Госдуме объяснили, зачем замедляют Telegram

Свинцов: Telegram в России не будет работать даже с VPN
Александр Кряжев/РИА Новости

В Госдуме заявили, что россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав VPN. По словам зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик и скоро ведомство начнет его «потихоньку поджимать». При этом депутат подчеркнул, что мессенджер надо не блокировать, а отрегулировать, и сделать это необходимо из соображений безопасности. Сможет ли сервис обойти блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что нужно сделать Telegram, чтобы избежать блокировки.

«[Мессенджер должен] выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — отметил Песков.

С 10 февраля Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Telegram в России. Как рассказали в ведомстве, такие меры связаны с тем, что сервис Павла Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные пользователей и не принимает необходимых мер против мошенников.

Несмотря на то, что в РКН не подтвердили ранее появившуюся информацию о якобы полной блокировке мессенджера 1 апреля, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что государство уже приняло решение о дальнейшей судьбе Telegram.

VPN не поможет

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что россияне вскоре не смогут пользоваться мессенджером, просто скачав VPN.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. <...> Если кто-то думает, что Telegram всех обхитрит, все граждане скачают VPN и все будет работать, я хочу вас расстроить — не будет. Не будет ни черта работать», — отметил депутат, подчеркнув, что это его мнение.

При этом парламентарий заявил, что Telegram необходимо отрегулировать, а не блокировать.

Читайте также
«Логическое завершение». ФАС назвала незаконной рекламу в Telegram

«Если руководство компании адекватное, оно должно выполнить требования российского законодательства. Никто не предлагает закрыть этот вид связи. Предлагают соблюсти законы, за три дня можно открыть ООО, встать на учет и взаимодействовать с органами, которые обеспечивают безопасность твоих же пользователей. Все это — временные неудобства, которые исчезнут, когда люди найдут альтернативы, а государство все предложит», — пояснил Свинцов.

Кроме этого, депутат отметил, что блокировки соцсетей и неудобства, связанные с этим, не означают, что «государству больше заняться нечем, как что-то там притормозить».

«Это вопрос вашей личной безопасности. Сегодня вас не взорвали, а завтра?» — задался вопросом Свинцов.

На фоне этих заявлений стало известно о масштабном сбое в работе Telegram в России. По данным сервиса «Сбой-рф», 11 марта на проблемы пожаловались более 600 человек, 12 марта было зарегистрировано уже более 3,5 тыс. жалоб.

Сможет ли мессенджер обойти блокировки?

При этом эксперт по информационной безопасности (ИБ) и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ (КС НСБ) Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что Telegram сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh (Mesh-сеть — это децентрализованная система связи, в которой каждое устройство передает данные соседним, формируя цепочку передачи сигнала. Сообщения в такой сети могут распространяться между смартфонами через технологии вроде Bluetooth и Wi-Fi, даже если доступ к интернету ограничен). Такая технология позволяет пользователям обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов.

«Если вдруг Telegram станет Mesh-мессенджером, с его аудиторией в 90 миллионов пользователей в России, особенно в крупных агломерациях вроде Москвы, Московской области и Петербурга, это будет серьезный риск с точки зрения распространения, например, мошеннического контента», — отметил эксперт.

В то же время Бедеров добавил, что реализация подобной функции в Telegram технически сложна из-за масштабной экосистемы сервиса. Внедрение потребует от мессенджера оставить доступными только базовые функции общения, такие как текстовые и голосовые сообщения.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!