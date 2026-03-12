«Сегодня вас не взорвали, а завтра?» В Госдуме объяснили, зачем замедляют Telegram

Свинцов: Telegram в России не будет работать даже с VPN

В Госдуме заявили, что россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав VPN. По словам зампредседателя комитета по информполитике Андрея Свинцова, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик и скоро ведомство начнет его «потихоньку поджимать». При этом депутат подчеркнул, что мессенджер надо не блокировать, а отрегулировать, и сделать это необходимо из соображений безопасности. Сможет ли сервис обойти блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что нужно сделать Telegram, чтобы избежать блокировки.

«[Мессенджер должен] выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — отметил Песков.

С 10 февраля Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Telegram в России. Как рассказали в ведомстве, такие меры связаны с тем, что сервис Павла Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные пользователей и не принимает необходимых мер против мошенников.

Несмотря на то, что в РКН не подтвердили ранее появившуюся информацию о якобы полной блокировке мессенджера 1 апреля, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что государство уже приняло решение о дальнейшей судьбе Telegram.

VPN не поможет

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что россияне вскоре не смогут пользоваться мессенджером, просто скачав VPN.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. <...> Если кто-то думает, что Telegram всех обхитрит, все граждане скачают VPN и все будет работать, я хочу вас расстроить — не будет. Не будет ни черта работать», — отметил депутат, подчеркнув, что это его мнение.

При этом парламентарий заявил, что Telegram необходимо отрегулировать, а не блокировать.

«Если руководство компании адекватное, оно должно выполнить требования российского законодательства. Никто не предлагает закрыть этот вид связи. Предлагают соблюсти законы, за три дня можно открыть ООО, встать на учет и взаимодействовать с органами, которые обеспечивают безопасность твоих же пользователей. Все это — временные неудобства, которые исчезнут, когда люди найдут альтернативы, а государство все предложит», — пояснил Свинцов.

Кроме этого, депутат отметил, что блокировки соцсетей и неудобства, связанные с этим, не означают, что «государству больше заняться нечем, как что-то там притормозить».

«Это вопрос вашей личной безопасности. Сегодня вас не взорвали, а завтра?» — задался вопросом Свинцов.

На фоне этих заявлений стало известно о масштабном сбое в работе Telegram в России. По данным сервиса «Сбой-рф», 11 марта на проблемы пожаловались более 600 человек, 12 марта было зарегистрировано уже более 3,5 тыс. жалоб.

Сможет ли мессенджер обойти блокировки?

При этом эксперт по информационной безопасности (ИБ) и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ (КС НСБ) Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что Telegram сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh (Mesh-сеть — это децентрализованная система связи, в которой каждое устройство передает данные соседним, формируя цепочку передачи сигнала. Сообщения в такой сети могут распространяться между смартфонами через технологии вроде Bluetooth и Wi-Fi, даже если доступ к интернету ограничен). Такая технология позволяет пользователям обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов.

«Если вдруг Telegram станет Mesh-мессенджером, с его аудиторией в 90 миллионов пользователей в России, особенно в крупных агломерациях вроде Москвы, Московской области и Петербурга, это будет серьезный риск с точки зрения распространения, например, мошеннического контента», — отметил эксперт.

В то же время Бедеров добавил, что реализация подобной функции в Telegram технически сложна из-за масштабной экосистемы сервиса. Внедрение потребует от мессенджера оставить доступными только базовые функции общения, такие как текстовые и голосовые сообщения.