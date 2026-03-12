«Мы не откажемся от мести». Новый лидер Ирана пригрозил возмездием Израилю и США

Государственное телевидение Ирана выпустило первое заявление нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Он пригрозил отомстить Израилю и США за гибель мирных жителей республики и сообщил о планах потребовать компенсации за нанесенный ущерб. Также Хаменеи призвал соседние страны как можно скорее закрыть американские базы. В эфире политик не появился. По информации The Sun, он находится в коме.

Иран отомстит за своих мирных жителей, погибших в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов, говорится в первом заявлении нового верховного лидера (рахбара) Исламской Республики Моджтабы Хаменеи, зачитанном по государственному телевидению Ирана. Перед камерами он не появился.

«Мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников. Любой представитель нашей нации, убитый врагом, будет отдельным поводом для мести <…> Преступление, которое враг умышленно совершил в отношении школы <...> в Минабе, и другие подобные случаи имеют особое значение», — подчеркнул Хаменеи.

Рахбар сообщил, что потерял отца — бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, супругу, а также сестру и ее маленького ребенка.

Иран намерен потребовать от США и Израиля компенсации за нанесенный ущерб. В случае отказа Тегеран заберет их имущество — столько, сколько сочтет нужным, заверил Хаменеи.

« А если это окажется невозможным — мы нанесем им аналогичный ущерб », — подчеркнул он.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что удар по начальной школе для девочек в Минабе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. В результате погибли 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения. Трагедия произошла в первый день военной операции США и Израиля против Ирана — 28 февраля.

Всего жертвами ударов США и Израиля в Иране стали более 1348 мирных жителей, свыше 17 тысяч человек получили ранения, сообщил постоянный представитель республики при ООН Амир Саид Иравани.

Американские базы и новые фронты

Иран будет продолжать наносить удары по американским базам в соседних странах, хотя «по-прежнему верит в дружбу» с соседями, сообщил Хаменеи.

«Я советую им [соседним государствам] как можно скорее закрыть [американские] базы, поскольку они, вероятно, уже поняли, что утверждения США о поддержании безопасности и мира — не более чем ложь», — подчеркнул он.

Также рахбар пригрозил в случае продолжения боевых действий открыть «новые фронты», в которых войска США и Израиля «имеют мало опыта и будут крайне уязвимы». Кроме того, Тегеран продолжит «использовать рычаг блокирования Ормузского пролива» , добавил Хаменеи.

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири после выступления рахбара заверил, что Иран нанесет «самые сокрушительные удары агрессору». Кроме того, армия Исламской Республики пригрозила Израилю скорым уничтожением.

Слухи о травмах Хаменеи

Между тем, британское издание The Sun утверждает, что новый лидер Ирана сейчас находится в коме в отделении интенсивной терапии Sina University Hospital. Медучреждение взято под усиленную охрану. По информации журналистов, Хаменеи лишился как минимум одной ноги.

«Ему ампутировали одну или две ноги. У него также произошел разрыв печени или желудка. По всей видимости, он находится в коме», — говорится в публикации.

NYT допустила, что новый верховный лидер мог получить травмы 28 февраля, когда в результате израильских бомбардировок Тегерана был убит его отец. Источники газеты уточнили, что рахбар находится в сознании.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью Corriere della Sera подтвердил, что Хаменеи ранен, но «чувствует себя хорошо».

Гуманитарная помощь

Тем временем власти Ирана обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», — отметила она на брифинге.

Доставка гуманитарной помощи организована по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнула Захарова.

Спецборт МЧС России уже доставил гуманитарный груз в Азербайджан: Ил-76 привез из Москвы более 13 тонн лекарственных препаратов, сообщило ведомство. Их передадут уполномоченным представителям правительства Ирана.