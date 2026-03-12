Размер шрифта
Президент Польши наложил вето на закон об участии в программе военных кредитов ЕС

Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в механизме ЕС SAFE
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии страны в программе военных кредитов Евросоюза SAFE. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности», — сказал польский президент.

Навроцкий отметил, что такой кредит стал бы бременем для будущих поколений поляков.

До этого министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. В настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тыс. человек.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы «Безопасность для Европы», организованного для наращивания производства оружия. На это член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа должна прекратить политику перевооружения, поскольку в конечном счете это приведет к ядерной войне.

Ранее в ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону.

 
