Армия

«Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности

Ростех заявил о разработке барражирующего боеприпаса большой дальности
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России создали барражирующий боеприпас большой дальности. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В сообщении сказано, что беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на расстоянии в сотни километров.

«При этом дрон обладает высокой скоростью и маневренностью. Это позволит ему применять самые разные профили полета, чтобы обходить зоны ПВО противника и обеспечивать высокую точность поражения целей», — уточнили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации Борис Подольный, новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор «дельта» и в настоящее время проходит испытания.

Также в «Ростехе» рассказали, что аппарат разработан с учетом высокой помехозащищенности от воздействия различных средств радиоэлектронной борьбы.

До этого новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне спецоперации.

Несколько образцов были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым. Кроме того, пусковую установку адаптировали для увеличенного боекомплекта.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».

 
