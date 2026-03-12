США допустили создание международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе

США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Как я полагаю, ВМС США, быть может, вместе с международной коалицией начнут сопровождать суда, как только это будет возможно с военной точки зрения», — сказал он.

Он также опроверг сообщения о том, что Иран якобы заминировал Ормузский пролив. По словам министра, через него продолжают проходить иранские и китайские танкеры, что свидетельствует об отсутствии мин.

10 марта телеканал CBS News сообщил, что разведывательное сообщество США получило информацию о минировании Ираном Ормузского пролива. Отмечается, что для этого используются небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. При этом эксперт оценил общее количество морских мин у Ирана в 2–6 тысяч единиц.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив.