Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому после удаления зуба в Таиланде

Туристке из РФ, которая впала в кому в Таиланде, стало хуже
Telegram-канал «Baza»

Состояние жительницы Крыма, которая впала в кому в Таиланде, ухудшилось. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава одной из групп российских волонтеров в стране Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в больнице специалисты отключили путешественницу от аппарата ИВЛ, так как предполагали, что она сможет дышать без техники, но этого не произошло.

«Прогноз у врачей пессимистичный. Но врачи говорят при этом, что почки у нее по-прежнему работают», – сообщается в публикации.

Волонтер рассказала, что девушка не может пользоваться российскими картами, так как их внезапно отключили, причина не уточняется.

Крымчанка приехала в Паттайю вместе с сестрой, во время отдыха у пострадавшей воспалился зуб мудрости. Местные медики удалили его по страховке, однако вскоре она потеряла сознание и впала в кому.

Девушка является инвалидом. Она работает швеей в Саки, на поездку в Таиланд она копила долгие годы.

Ранее IT-специалист из России пропал в Таиланде при странных обстоятельствах.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!