Волонтер рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому после удаления зуба в Таиланде

Туристке из РФ, которая впала в кому в Таиланде, стало хуже

Состояние жительницы Крыма, которая впала в кому в Таиланде, ухудшилось. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава одной из групп российских волонтеров в стране Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в больнице специалисты отключили путешественницу от аппарата ИВЛ, так как предполагали, что она сможет дышать без техники, но этого не произошло.

«Прогноз у врачей пессимистичный. Но врачи говорят при этом, что почки у нее по-прежнему работают», – сообщается в публикации.

Волонтер рассказала, что девушка не может пользоваться российскими картами, так как их внезапно отключили, причина не уточняется.

Крымчанка приехала в Паттайю вместе с сестрой, во время отдыха у пострадавшей воспалился зуб мудрости. Местные медики удалили его по страховке, однако вскоре она потеряла сознание и впала в кому.

Девушка является инвалидом. Она работает швеей в Саки, на поездку в Таиланд она копила долгие годы.

Ранее IT-специалист из России пропал в Таиланде при странных обстоятельствах.