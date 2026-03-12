Размер шрифта
СМИ: разведка США не выявила признаков краха иранского режима

CNN: источники в разведке США заявили, что признаков краха иранского режима нет
David Goldman/AP

Согласно оценкам американской разведки, иранский режим не демонстрирует признаков неминуемого краха спустя почти две недели после начала нападения на Исламскую Республику США и Израиля. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«В результате бомбардировок были ликвидированы десятки высокопоставленных иранских чиновников, включая верховного лидера, а также подорван ракетный потенциал Ирана. Однако, как показывают оценки разведки, это пока не представляет серьезной угрозы для власти режима», — говорится в материале.

Отмечается, что представители Белого дома в своих заявлениях стремились свести цели войны к ослаблению ракетной, ядерной и военно-морской программ Ирана. При этом они представляли смену режима как побочный эффект конфликта, а не как его цель. В то же время президент США Дональд Трамп заявлял в качестве одной из причин начала вооруженного конфликта «террористический режим», правящий в Тегеране почти 50 лет, и призвал иранцев свергнуть свое правительство.

Впоследствии американский лидер потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Однако его помощники заявили телеканалу, что, судя по всему, заявление о капитуляции сделает сам Трамп, а не режим Исламской Республики.

9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Иран назвал условие для прекращения ответных ударов по странам Ближнего Востока.

 
