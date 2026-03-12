Размер шрифта
Юноша прыгал по балконам дома на уровне десятого этажа в Краснодаре и попал на видео

В Краснодаре юный паркурщик прыгал по балконам на уровне десятого этажа дома

В Краснодаре прохожие заметили юного паркурщика, который прыгал по балконам дома на большой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Ракурс». Очевидцы испугались за молодого человека, который висел на руках на огромной высоте, решив, что он задумал нечто опасное. Это попало на видео.

В ожидании правоохранителей соседи попытались «воспитать» экстремала, прыгавшего по балконам на уровне десятого этажа, самостоятельно. В настоящий момент спортсмена разыскивают.

До этого в Бийске школьник попал в реанимацию при попытке сделать сальто на улице. Подросток получил серьезную травму головы и потерял сознание. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее полицейский-паркурщик повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые».

 
