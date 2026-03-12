Российские спортсменки завоевали три медали молодежного чемпионата Европы

Россиянки завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль в третий день ЧЕ

Российские спортсменки Александра Копылова, Алина Шевченко и Мария Силина завоевали три медали в третий день молодежного чемпионата Европы в сербском Зренянине.

Соревнования проходили по спортивной борьбе. В весовой категории до 50 кг Александра Копылова дошла до финала, где уступила украинкеАиде Керимовой, завоевав серебряную медаль. В категории до 68 кг серебро взяла Алина Шевченко проиграла белорусской спортсменке Алине Шевчук. Единственную бронзовую награду завоевала Мария Силина, выступающая в весе до 76 кг: она одержала победу над болгарской соперницей Ванессой Георгиевой.

Молодежный чемпионат Европы проводится среди спортсменов не старше 23 лет. Соревнования проходят с 10 до 15 марта.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

