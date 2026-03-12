Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Спорт

Российские спортсменки завоевали три медали молодежного чемпионата Европы

Россиянки завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль в третий день ЧЕ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские спортсменки Александра Копылова, Алина Шевченко и Мария Силина завоевали три медали в третий день молодежного чемпионата Европы в сербском Зренянине.

Соревнования проходили по спортивной борьбе. В весовой категории до 50 кг Александра Копылова дошла до финала, где уступила украинкеАиде Керимовой, завоевав серебряную медаль. В категории до 68 кг серебро взяла Алина Шевченко проиграла белорусской спортсменке Алине Шевчук. Единственную бронзовую награду завоевала Мария Силина, выступающая в весе до 76 кг: она одержала победу над болгарской соперницей Ванессой Георгиевой.

Молодежный чемпионат Европы проводится среди спортсменов не старше 23 лет. Соревнования проходят с 10 до 15 марта.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее борец Бозигит Исламгереев процитировал Владимира Путина, отвечая на бойкот украинца.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!