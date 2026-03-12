Присяжные вынесли решение по делу экс-сенатора Савельева

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

«В Тверском районном суде города Москвы 12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича», — говорится в сообщении.

Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому.

Еще двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте того же года. Среди них — Юрий Нефедов. Известно, что мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее бывший сенатор Савельев попросил о контракте с Минобороны.