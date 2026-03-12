Когда Пасха в 2026 году: дата, история и традиции главного православного праздника

Когда Пасха в 2026 году, почему каждый год ее отмечают в разные дни и как подготовиться к празднику

Пасха — важнейший праздник христианского календаря. Он посвящен воскресению Иисуса Христа и символизирует победу жизни над смертью. Когда отмечают Пасху православные христиане и католики в 2026 году, почему дата каждый год меняется и какие традиции сопровождают пасхальные торжества — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа Пасха в 2026 году

В этом году Пасха считается ранней. И православные христиане, и католики отметят ее в первой половине апреля.

12 апреля отмечают Пасху в 2026 году православные верующие

Католическая Пасха празднуется на неделю раньше — 5 апреля.

MARKOFIT PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году подготовка к Пасхе у православных христиан началась 23 февраля — с Великого Поста. На протяжении 48 дней верующие готовятся к празднику, очищая душу молитвой, смирением и благими делами.

Великий пост — время воздержания, молитвы и внутренней работы над собой, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

«В православной традиции пост воспринимается как духовное очищение и попытка изменить свою жизнь, отказаться от грехов и подготовиться к празднику не только внешне, но и внутренне. Таким образом верующие символически разделяют страдания Христа, стремясь стать духовно чище перед главным событием церковного года», — пояснила Лариса Микаллеф.

Почему Пасху каждый год отмечают в разные дни

Даты Пасхи рассчитываются заранее по специальной системе церковных вычислений, так называемой пасхалии, которая учитывает сочетание лунного цикла, равноденствия и воскресного дня. Именно эта астрономическая привязка и делает дату праздника «плавающей» из года в год.

Праздник отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Поэтому конкретная дата зависит от лунного цикла и каждый год оказывается разной. Это правило было установлено еще в IV веке на Никейском соборе. Лариса Микаллеф доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ

Исторически дата также связана с еврейской Пасхой — Песахом, который определяется по лунному календарю. Христианская Пасха должна праздноваться после него и обязательно в воскресенье.

«Дополнительную разницу создает календарная система. Православная церковь продолжает использовать юлианский календарь, тогда как католическая — григорианский. Из-за этого весеннее равноденствие в церковных расчетах приходится на разные даты, и Пасха у православных обычно отмечается позже», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Священник освящает пасхальные куличи и яйца накануне православной Пасхи в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, Россия, 19 апреля 2025 года Maxim Shemetov/Reuters

В результате праздник может выпадать на широкий диапазон дат: с начала апреля до первых чисел мая по современному календарю.

Кстати Вместе с датой Пасхи ежегодно смещаются и другие праздники, которые от нее зависят: • Вербное Воскресение,

• Вознесение Господне,

• День Святой Троицы.

История Пасхи

История Пасхи уходит корнями в библейскую традицию и связана одновременно с древнееврейским праздником Песах и ранним христианством. Само слово «Пасха» происходит от еврейского «песах» — «пройти мимо».

«Ветхозаветный Песах отмечался в память об исходе евреев из египетского рабства. Согласно библейскому преданию, во время одной из казней египетских дома, отмеченные кровью жертвенного агнца, были «пройдены мимо», и их жители были спасены», — пояснила Лариса Микаллеф.

В иудейской традиции это праздник освобождения и спасения. Христианство восприняло этот образ и наполнило его новым смыслом.

«Центральным событием праздника стало Воскресение Иисуса Христа после его распятия. Согласно Евангелию, Христос был предан одним из апостолов, Иудой, затем пережил суд, унижения и крестные страдания, приняв смерть на Кресте. В христианском понимании эти страдания были принесены ради спасения людей, как жертва за грехи человечества. Поэтому история Пасхи связана не только с воспоминанием о страданиях Христа, но и с его Воскресением, которое символизирует победу жизни над смертью», — рассказала Лариса Микаллеф.

«Воскресение Христа», Паоло Веронезе, 1580 год

В первые века христианства общины по-разному определяли дату праздника, обращает внимание эксперт. В IV веке на Никейском соборе было принято решение праздновать Пасху в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Это правило закрепило самостоятельный христианский смысл праздника.

Значение Пасхи для православных верующих

Для православных верующих Пасха — главный праздник церковного года, который часто называют «праздником праздников» . Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, главный смысл Пасхи — в победе жизни над смертью.

«Смерть всегда являлась неотъемлемой частью людей. Многие поколения человеческого рода мечтали преодолеть ее — искали молодильное яблоко, живую воду, философский камень, чтобы каким-то образом продлить жизнь. Потому что смерть неизбежно настигает каждого человека — и царей, и правителей, и императоров — абсолютно всех», — отметил Николай Конюхов.

При этом священник обращает внимание, что в Библии говорится о том, что смерть не была предусмотрена первоначально. Бог создал людей для вечной жизни и радости, а смерть явилась следствием греха.

Через Воскресение Христово происходит победа жизни над смертью. Мы понимаем, что умирая, человек не исчезает, ведь существует жизнь вечная. И Господь, по подобию своего воскресения, когда-нибудь воскресит и наши тела, и мы будем жить все вместе в Царстве Божьем. Если, конечно, каким-то чудом туда попадем. Николай Конюхов Священник

Именно Воскресение Иисуса Христа, по словам Ларисы Микаллеф, считается центральным событием для всего христианского учения: без него, как писал апостол Павел, сама христианская вера теряет основание. Воскресение воспринимается как знак того, что через страдания и смерть Христа людям открыта возможность прощения грехов и новой духовной жизни. Поэтому Пасха переживается как момент радости и обновления.

Главные традиции Пасхи

Воскресение Христово — светлый праздник, наполненный множеством традиций.

Подготовка к Пасхе

Празднику предшествует строгий пост. «В это время верующие стараются больше молиться, соблюдать воздержание в пище, исповедоваться и причащаться, готовясь к главному событию церковного года», — рассказала Лариса Микаллеф.

Пасхальное богослужение

Пасха объединяет церковные, семейные и народные традиции, но в центре праздника всегда остается богослужение и общая радость по поводу Воскресения Христа.

Как отметил Николай Конюхов, торжественное богослужение на Пасху особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Вначале служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. После него следует заутреня, потом — литургия.

Царские врата открываются, все черные облачения меняются сначала на белоснежные, а затем на красные — символ воскресения Христова. К этому моменту богослужение уже наполнено ликованием, поются радостные гимны. Самый знаменитый — тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Духовенство непрестанно возвещает благую весть, которую когда-то в наш мир несли апостолы и жены-мироносицы. Николай Конюхов священник

Еще одна важная особенность праздника — после Пасхи на протяжение всей светлой седмицы совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. В этих богослужениях мало чтений, очень много пения, каждый день совершается крестный ход. Попразднство Пасхи длится 40 дней.

Крестный ход у кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря, 19 апреля 2025 года Максим Богодвид/РИА Новости

Пасхальное приветствие

В течение всего попразднства принято обмениваться пасхальными приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Эти слова выражают веру, духовное единение и радость по поводу Христова Воскресения.

Пасхальный огонь

Пасхальный, или Благодатный, огонь — один из самых ярких символов Пасхи. Он олицетворяет свет Воскресения, побеждающий темноту и смерть. Согласно древним преданиям, он ежегодно сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Огонь не зажигают искусственно — он появляется чудесным образом. Затем его доставляют в храмы по всему миру.

Когда и где сходит Благодатный огонь Благодатный огонь ежегодно сходит накануне, как правило, за день до православной Пасхи. Значит, в 2026 году это ориентировочно произойдет 11 апреля. Церемония традиционно проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыню возвели на месте погребения и последующего воскрешения Иисуса Христа. С 2003 года Благодатный огонь прямым авиарейсом доставляют в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы успеть к началу пасхальной службы. Из столицы огонь развозят по храмам в разных уголках России.

Пасхальный звон

Пасхальный звон — важный элемент праздника в православной традиции. Чистый, пронзительный, торжественный звон колоколов возвещает христианам о чуде Воскресения Христа. Он сопровождает крестный ход, также его можно услышать после окончания заутрени и перед началом Литургии.

Освящение пасхальных блюд

Накануне Пасхи православные христиане традиционно освящают праздничную пищу: куличи, творожную пасху и крашеные яйца. Важной частью праздника остается домашняя подготовка.

«На Страстной неделе в семьях пекут куличи, готовят творожную пасху и красят яйца. После ночной службы или утром Пасхи семья собирается за праздничным столом. Этот момент называется разговением — окончанием поста. Сначала пробуют освященные блюда, а затем уже остальные праздничные угощения», — пояснила Лариса Микаллеф.

Пасхальный кулич

Кулич — это особый пасхальный хлеб, символизирующий тело Христово, которое было принесено в жертву ради спасения человечества.

«Это праздничный хлеб, символизирующий то угощение, которым делились ученики с Господом во время Тайной вечери после Его Воскресения. Согласно Евангелию, после Воскресения Христос встречался со своими учениками за общей трапезой, и даже после Вознесения ученики оставляли для Него место за столом и клали хлеб на том месте, где Он сидел. Таким образом, кулич — особый хлеб, посвященный Христу», — объяснил Николай Конюхов.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Крашеные яйца

Символическое значение имеют и крашеные яйца. Они считаются знаком новой жизни и Воскресения. Согласно преданию, Мария Магдалина принесла простое куриное яйцо в дар римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном Воскресении Иисуса Христа. Однако тот скептически воспринял ее слова. Император ответил, что скорее поверит в то, что яйцо покраснеет, чем в чудо воскрешения. И в следующее мгновение белоснежное яйцо в руках Магдалины стало алым.

В память об этом христиане дарят крашеные яйца друг другу, обмениваются пасхальными приветствиями.

В светлую седмицу люди стараются навещать родственников и близких, чтобы поделиться радостью. Все эти традиции вместе создают атмосферу большого общего праздника.

«После длительного поста наступает время разговения, праздничной службы и общей трапезы, но главное содержание праздника связано не с внешними традициями, а с ощущением духовной победы и надежды. Для верующего человека это напоминание о том, что жизнь сильнее смерти и что через веру возможно внутреннее преображение», — отметила Лариса Микаллеф.

Поэтому Пасха для православных — это не просто память о событии прошлого, а живой духовный опыт, который переживается в богослужении и общении с Богом через молитвы, резюмировала эксперт.