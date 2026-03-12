Мать четверых детей решила сделать подтяжку живота в Турции и не выжила

В Турции женщину не спасли после операции по подтяжке живота

Женщина из Канады приехала в Турцию ради пластической операции и не выжила. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, в местной частной клинике мать четверых детей решила сделать подтяжку живота и груди. Медики успешно провели операцию 35-летней пациентке, но спустя непродолжительное время ее состояние ухудшилось. Спасти женщину не смогли.

Как рассказали представители полиции Анталии, где пациентка делала операцию, на ней не было порезов или огнестрельных ранений – только хирургические швы. Причину произошедшего определит вскрытие.

По словам друга, который находился в Турции вместе с женщиной за три дня до прибытия в Анталию, они употребляли запрещенные вещества. То, принимала ли она их перед операцией, также предстоит выяснить.

Отмечается, что менее чем за неделю до произошедшего МИД Великобритании предупредил граждан о том, что от операций в Турции стоит воздержаться. Заявление последовало после того, как семь британцев не выжили после хирургических вмешательств. Как правило, именно в эту страну едут туристы, чтобы сделать недорогие операции.

