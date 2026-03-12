Жительница Турции обратилась к врачам более 300 раз за год и умерла

Sabah: жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла

Жительница Стамбула более 300 раз за год обратилась за медицинской помощью и умерла. Об этом сообщил глава городского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер, пишет газета Sabah.

По словам чиновника, в среднем жители Стамбула посещают больницы около 12 раз в год.

«Однако мы нашли рекордсмена — есть тетушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах ее душу», — сказал Гюнер.

Он не уточнил, с какими жалобами пациентка обращалась к медикам.

Глава департамента также сообщил, что в 2025 году врачи в Стамбуле провели около 207 млн медицинских осмотров, более 80% из них — в государственных клиниках. Гюнер отметил, что за год в мегаполисе с населением свыше 16 млн человек было выполнено более 2,6 млн операций. Это означает, что в городе операции проводятся примерно каждые две секунды, добавил чиновник.

В феврале информагентство Anadolu Agency сообщило, что в Турции женщина похудела почти на 16 кг за 2 месяца, чтобы пожертвовать ткань печени своему брату. 48-летнему Заферу Динчу диагностировали печеночную недостаточность. Врачи пришли к выводу, что пациенту нужна срочная пересадка печени.

Выяснилось, что у мужчины идеальная совместимость с его 54-летней сестрой Севтап Уйсал, которой, однако, требовалось сбросить вес перед операцией. Севтап поддержала идею и уже спустя два месяца похудела с 79,5 кг до 64 кг благодаря диете и прогулкам. Часть ее печени пересадили ее брату, и он восстановился.

Ранее в Турции медик самостоятельно спас себя от удушья с помощью приема Геймлиха.