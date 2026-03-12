Над Россией за ночь сбили 80 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1478-й

Авиационная опасность объявлена в Курской области, — оперативный штаб региона.
🔴 Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в районе села Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В городе Ахтырка в Сумской области произошел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное».
Полученный Россией в ходе проведения СВО опыт использования беспилотников привел к появлению «набора принципиально новых возможностей», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналу «Эксперт».
Операторы беспилотников и артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала марта уничтожили более 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи в Харьковской области, пишет РИА Новости.
В Анапе из-за продолжения действия угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах, колледжах и вузах, написала в Telegram-канале глава города Светлана Маслова. Школьникам задания выдадут на дом.
🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 80 украинских беспилотников, раскрыли в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 30 дронов уничтожены над Краснодарским краем;
▪️ 14 дронов уничтожены над Крымом;
▪️ 10 дронов уничтожены над Ростовской областью;
▪️ 8 дронов уничтожены над Черным морем;
▪️ 5 дронов уничтожены над Брянской областью;
▪️ 5 дронов уничтожены над Белгородской областью;
▪️ 3 дрона уничтожены над Курской областью;
▪️ 2 дрона уничтожены над Калужской областью;
▪️ 2 дрона уничтожены над Азовским морем;
▪️ 1 дрон уничтожен над Воронежской областью.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил, что во Флориде прошла новая встреча российской и американской делегаций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев эту информацию подтвердил.
На территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар из-за падения обломков беспилотника, рассказали в оперштабе региона. Никто не пострадал. Площадь возгорания составляет 150 кв.м.
Сегодня 1478-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.