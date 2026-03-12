Над Россией за ночь сбили 80 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1478-й

8:10

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 80 украинских беспилотников, раскрыли в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 30 дронов уничтожены над Краснодарским краем;

▪️ 14 дронов уничтожены над Крымом;

▪️ 10 дронов уничтожены над Ростовской областью;

▪️ 8 дронов уничтожены над Черным морем;

▪️ 5 дронов уничтожены над Брянской областью;

▪️ 5 дронов уничтожены над Белгородской областью;

▪️ 3 дрона уничтожены над Курской областью;

▪️ 2 дрона уничтожены над Калужской областью;

▪️ 2 дрона уничтожены над Азовским морем;

▪️ 1 дрон уничтожен над Воронежской областью.