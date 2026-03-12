«Ударь посильнее»: в сети появились переговоры пилотов Израиля и США перед атакой на Иран

ЦАХАЛ опубликовал запись переговоров пилотов Израиля и США перед ударом по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсети X запись переговоров израильского и американского пилотов истребителей перед атакой на Иран.

На записи пилот Военно-воздушных сил Израиля хвалит армию США, после чего говорит, что для него большая честь сражаться с американским коллегой.

«Спасибо большое, это взаимно. Пожалуйста, будьте осторожны там. И ударьте посильнее», — ответил американец.

В сообщении ЦАХАЛ указано, что запись сделана перед операций «Рык льва», в ходе которой был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

28 февраля США с Израилем начали военную операцию против Ирана. В рамках этой кампании были атакованы многие города в Исламской Республике, включая столицу. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

12 марта государственное телевидение Ирана выпустило первое заявление нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Он пригрозил отомстить Израилю и США за удары по мирным жителям республики и сообщил о планах потребовать компенсации за нанесенный ущерб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал законной самообороной атаки на арабские страны.