Паралимпийцам сборной России выплатят по 1 млн рублей

Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о выплате в размере 1 миллиона рублей всем российским спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх 2026 года. Его слова приводят на сайте организации.

«В рамках благотворительной программы «ДоброFON» каждому члену нашей сборной будет выплачено по одному миллиону рублей, и особенно важно, что это поощрение не зависит от занятого места или итогового результата», — сказано в сообщении.

Россияне завоевали семь наград. В активе сборной четыре золота, одна серебряная и две бронзовые медали.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее в ПКР сообщили, что россияне примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады.

 
