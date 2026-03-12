Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве более 100 человек эвакуировались из горящей гостиницы

Гостиница «Восход» загорелась в Москве, 120 человек эвакуировались из здания
Гостиница «Восход»

Пожар произошел в гостинице «Восход» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Возгорание возникло на втором этаже здания на Алтуфьевском шоссе. Из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС.

Информация о пострадавших не поступала, за медицинской помощью никто не обращался.

Очевидцы сообщили, что запах гари ощущается на соседних улицах.

3 марта произошел пожар на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш». Огонь распространился на третьем этаже реконструируемого административного здания. Из горящей киностудии еще до прибытия огнеборцев эвакуировались 10 человек. В результате пожара пострадал один человек.

В феврале из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!