В Москве более 100 человек эвакуировались из горящей гостиницы

Гостиница «Восход» загорелась в Москве, 120 человек эвакуировались из здания

Пожар произошел в гостинице «Восход» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Возгорание возникло на втором этаже здания на Алтуфьевском шоссе. Из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС.

Информация о пострадавших не поступала, за медицинской помощью никто не обращался.

Очевидцы сообщили, что запах гари ощущается на соседних улицах.

3 марта произошел пожар на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш». Огонь распространился на третьем этаже реконструируемого административного здания. Из горящей киностудии еще до прибытия огнеборцев эвакуировались 10 человек. В результате пожара пострадал один человек.

В феврале из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

