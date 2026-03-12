Снайпер в кожаной куртке: Ким Чен Ын с дочкой постреляли из «лучшего» пистолета

Размер шрифта
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил одно из военных предприятий страны, где опробовал новый пистолет и остался доволен разработкой. Как и на многих других мероприятиях военного характера, главу государства сопровождала его дочь-подросток Ким Чжу Э. Агентство ЦТАК опубликовало их фотографии.

«Новый пистолет получил хорошую оценку за превосходство конструкции, точность, направленность и способность к боевому применению. А сегодня лично увидел разработанный самый лучший пистолет», — отметил Ким Чен Ын.

В конце февраля ЦТАК публиковало фото, как отец и дочь стреляют из снайперской винтовки. Агентство уточнило, что лидер КНДР сделал несколько выстрелов, все попали «ровно в десятку».

Дочь северокорейского лидера Ким Чжу Э, которой сейчас 13 или 14 лет, регулярно посещает с отцом государственные мероприятия. Разведка Южной Кореи считает, что в будущем она может стать преемницей Ким Чен Ына. 11 марта она вместе с отцом наблюдала за пусками крылатых ракет с нового эсминца «Чхве Хён». Недавно ее также назначили куратором ракетной программы КНДР.

 
