«Решили отыграться на мирных»: ВСУ ударили по медучреждению в ДНР, восемь человек погибли

Минобороны: восемь человек погибли в результате удара ВСУ по медучреждению в ДНР

10 марта украинская армия атаковала медучреждение в ДНР, в котором находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников. В результате восемь человек погибли. В Госдуме этот удар назвали позорным и низким поступком, который показал истинное лицо украинских бойцов.

ВСУ 10 марта ударили беспилотниками по медучреждению в ДНР — восемь человек погибли, еще 10, среди которых девять медиков, пострадали. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен около 3:40 мск, украинская армия применила четыре дрона.

«На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Данный объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», — отметили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Показали истинное лицо»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя удар ВСУ в беседе с News.ru, назвал его позорным и низким поступком, который полностью разоблачает нежелание Киева идти на мирное урегулирование конфликта и является элементом запугивания мирных граждан.

«ВСУ проигрывают на линии боевого соприкосновения, поэтому решили отыграться на мирных жителях, на медиках. Это низко. Нет большего позора, чем ударить по медучреждению, даже находящемуся на сопредельной стороне. Украинские бойцы в очередной раз показали свое истинное лицо», — сказал парламентарий.

Он отметил, что «придется разбить ВСУ вдребезги», чтобы отбить у них желание наносить подобные удары.

Колесник также добавил, что ответ от российской армии бойцы ВСУ получают и будут получать. При этом его коллега, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что реакция российской армии не должна быть зеркальной.

«Украинский народ не виноват, что верхушка творит такие чудеса со странами запада. Мы не должны настраивать украинский народ против нашей страны и превращать наше государство в террористическое государство, как Украина. <...> Это низость, ничтожность их действий в части битвы по безоружным, по беззащитным людям, которые оказывают медицинскую помощь», — пояснил депутат.

Швыткин уточнил, что Россия отвечает на подобные атаки. И речь в этом случае идет не только о военных усилиях, а именно продвижении на фронте, но и о политико-дипломатических достижениях.

Удары по больницам

С начала марта ВСУ уже не первый раз атакуют больницы. Так, 2 марта украинская армия ударила по корпусу Городской клинической больницы №7 в Донецке. 8 марта ВСУ также атаковали север города. Как сообщал корреспондент ТАСС, в результате этого одно из зданий было полностью разрушено, загорелась находящаяся рядом детская больница, также повреждение получило здание поликлиники, стоящее неподалеку.

«В результате удара выбито остекление и повреждены кровли десятков домов. Взрыв был такой силы, что некоторые железные балки от модульных зданий разбросаны на сотни метров», — говорилось в публикации.