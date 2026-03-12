Размер шрифта
Швейцарский суд отказал «Газпрому» в жалобе о выплате $1,37 млрд

GAR: в Швейцарии отклонили жалобу «Газпрома» на требование о выплате «Нафтогазу»
Reuters

Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» на постановление выплатить $1,37 млрд «Нафтогазу» из-за транзита газа через Украину. Об этом сообщает Global Arbitration Review (GAR).

«Швейцарский федеральный суд отклонил ходатайство «Газпрома», — говорится в публикации.

В конце июня прошлого года в «Нафтогазе» заявили, что компания направила платежное требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 млрд в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В украинской компании подчеркнули, что данная сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов, которые понесла компания.

До этого окружной суд Гааги отказал украинской компании «Жнива» в передаче активов российского энергетического концерна «Газпром». «Жнива» требовала признания и принудительного исполнения решения Запорожского районного суда, который вынес решение о передаче украинской компании активов «Газпрома» на сумму $85 млрд. Однако суд Гааги отклонил ходатайство, признав, что на энергоконцерн распространяется юрисдикционный иммунитет РФ.

Ранее суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом».

 
