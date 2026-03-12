Размер шрифта
Появились подробности нападения на синагогу в США

В машине напавшего на синагогу в Мичигане обнаружено большое количество взрывчатки

Сотрудники экстренных служб обнаружили значительный объем взрывчатых веществ в кузове автомобиля, который протаранил синагогу в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар подтвердил, что в настоящее время специалисты работают над разминированием транспортного средства.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее стало известно, что подозреваемый в атаке мертв.

В конце января в Нью-Йорке водитель автомобиля несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель. В результате инцидента, который произошел в Бруклине, никто не пострадал.

Ранее появилось видео с места атаки на синагогу в США.

 
