Общество

В Госдуме предложили три способа для борьбы с коррупцией при строительстве дорог

Депутат Миронов призвал увеличить штрафы для юрлиц за некачественные дороги
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для борьбы с коррупцией при строительстве дорог в регионах нужно увеличить штраф по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог — с 500 тысяч до 5 млн рублей. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Во многих регионах этой зимой дороги пришли в негодность. Нам поступает огромное количество жалоб отовсюду. Это говорит о том, что большинство из них строились и ремонтировались с нарушениями. В этой связи наша фракция разработала ряд предложений, чтобы исключить коррупцию при дорожном строительстве и ремонте. Стоимость строительства и капитального ремонта километра дороги исчисляется десятками и даже сотнями миллионов рублей. Местным властям и подрядчикам выгодно строить некачественные дороги — каждый год они открывают новые тендеры на ремонт и закатывают в асфальт миллиарды рублей. При этом штрафы по статье 12.34 КоАП РФ не превышают 500 тысяч рублей для юридических лиц. Наше первое предложение — десятикратно увеличить штрафы по этой статье», — сказал он.

Миронов также предложил улучшить контроль за качеством строительных материалов при ремонте дорог, отправляя их пробы в независимые лаборатории.

«Многие заказчики и подрядчики имеют собственные «прикормленные» лаборатории, готовые одобрить любые материалы и технологии. Наше второе предложение состоит в том, чтобы организовать дополнительную систему так называемых случайных лабораторных проверок строительных материалов. Суть идеи в том, чтобы на каждом объекте под видеофиксацию забирать пробы песка, гравия, битума и асфальтобетонных смесей. Пробы пломбируются, получают уникальный номер и отправляются на экспертизу в другой регион. При этом лаборатория не знает, чьи материалы она проверяет, какого подрядчика и с какого объекта. При такой системе никто не сможет заменить материалы на менее качественные и положить разницу в цене себе в карман», — подчеркнул он.

Депутат также призвал усилить общественный контроль за строительством и ремонтом дорог.

«Каждый объект строительства и ремонта дорог должен иметь информационный стенд, в котором указываются не только сроки работ, реквизиты заказчика и подрядчика, но и понятная инфографика с описанием проекта (состав и толщина каждого слоя дорожного покрытия). Так любой гражданин сможет сравнить информацию о проекте с реальным положением дел, а при необходимости сделать фото и направить жалобу», — заключил он.

Ранее Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи автодорог регионам РФ.

 
