И так сойдет: как москвичи носят маски
18 июня в Москве был выявлен абсолютный рекорд по суточному числу случаев коронавируса. За сутки в городе диагностировали COVID-19 у 9 056 человек, еще 78 жителей города скончались. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «съеден в ноль», как выразился мэр столицы Сергей Собянин.
Глава Роспотребнадзора Попова в свою очередь связывает резкий рост числа заболевших с «нигилизмом» в отношении защитных мер.
Многие москвичи носят маски — но делают это неправильно. Самые нелепые (и опасные) способы использования этого средства защиты — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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