Ким Чен Ын наблюдал за испытанием крылатой ракеты с эсминца

Эсминец КНДР «Чвэ Хён» провел испытательный пуск крылатой ракеты
조선중앙통신

Вооруженные силы Северной Кореи (КНДР) провели испытательный пуск крылатой ракеты морского базирования. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как отмечается, за пуском наблюдал по видеосвязи лидер КНДР Ким Чен Ын. Аналогичный пуск ракеты ВС КНДР провели на прошлой неделе, сообщают журналисты. Пуски произошли на фоне старта 9 марта ежегодных совместных весенних учений военных Соединенных Штатов и Южной Кореи (РК).

До этого сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон выступила с критикой военных учений США и Южной Кореи. Она отметила, что эти маневры нельзя считать оборонительными, так как они несут в себе явную угрозу для КНДР. По словам Ким Ё Чжон, в учениях Freedom Shield были задействованы около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, а сами маневры охватывали «землю и море, воздух, космос и киберпространство». При этом сестра главы КНДР подчеркнула, что учения США и РК становятся все более опасными с каждым годом из-за внедрения новых технологий и ядерных компонентов.

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.

 
