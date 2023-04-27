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Как живет Елена Блиновская: первые фото с обысков в загородном доме

В отношении автора «Марафона желаний» Елены Блиновской возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и легализации более 43 млн рублей. Сотрудники ФСБ задержали ее при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переписала большую часть имущества на близких. В ее собственности остались только участок в Симферополе на 50 гектаров и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Дом в коттеджном поселке Millennium Park в Истре, Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach, мотоциклы и прочее имущество юридически принадлежат ее супругу Алексею Блиновскому. В уголовном деле он проходит свидетелем.

После задержания Блиновской официальный Telegram-канал МВД опубликовал кадры, снятые при обыске в ее загородном доме в подмосковной Истре. На них запечатлены именной ноутбук, дорогие часы в количестве четырех штук, одежда, сумки и аксессуары люксовых брендов, а также ювелирные украшения из золота и бриллиантов. По информации Telegram-канала «112», оперативники также провели обыски в квартирах Блиновской на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Как выглядит загородный особняк Блиновской — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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