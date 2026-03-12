В Минобороны сообщили об уничтожении 30 украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали данные аппараты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. При этом 19 их них сбили над территорией Белгородской области, еще шесть — над Курской, а также три дрона были уничтожены над Брянской областью и два — над Республикой Крым.

12 марта в Минобороны России заявили, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку с помощью БПЛА нанести удары по компрессорной станции «Русская». По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников над инфраструктурным объектом. В сообщении уточнялось, что сооружение не получило никаких повреждений.

Ранее российские силы ПВО сбили две британские ракеты.