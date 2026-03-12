Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении 30 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО сбили 30 украинских дронов над регионами РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали данные аппараты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. При этом 19 их них сбили над территорией Белгородской области, еще шесть — над Курской, а также три дрона были уничтожены над Брянской областью и два — над Республикой Крым.

12 марта в Минобороны России заявили, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку с помощью БПЛА нанести удары по компрессорной станции «Русская». По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников над инфраструктурным объектом. В сообщении уточнялось, что сооружение не получило никаких повреждений.

Ранее российские силы ПВО сбили две британские ракеты.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!