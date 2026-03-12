«Начинаем химиотерапию»: что говорят близкие Лерчек, у которой нашли рак желудка последней стадии

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), находящаяся под домашним арестом, готовится к экстренной госпитализации и химиотерапии после консилиума врачей в государственном онкологическом центре. Ранее близкие блогера сообщили о ее тяжелом диагнозе — рак желудка в последней стадии с метастазами в легких и других частях тела. Что известно о состоянии Чекалиной и что говорят ее семья и друзья — в материале «Газеты.Ru».

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится к срочной госпитализации из-за выявленного у нее рака желудка.

«В четверг в государственном онкологическом центре был проведен врачебной консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

Mash утверждает, что Чекалина будет лечиться в госбольнице, поскольку у нее нет денег на частную клинику. По данным издания, сейчас блогерша находится дома, ей делают капельницы с сильными обезболивающими препаратами, большую часть времени она спит. О детях заботится ее мать.

Первым о болезни Лерчек сообщил отец ее новорожденного ребенка Луис Сквиччиарини. Он писал в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. По его словам, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить разрушающиеся позвонки.

Позднее он рассказал, что у нее выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазами, в том числе в позвоночнике и ногах, а также, возможно, в легких .

«Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы — ее семья и друзья — делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание», — отметил он.

Сквиччиарини рассказал, что несколько лет назад уже столкнулся с подобной трагедией — из-за онкологического заболевания умер его младший брат.

О состоянии Чекалиной также высказалась ее подруга Алина Акилова:

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак … с метастазами. Она только родила маленького и тут такое».

По ее словам, близкие блогера сейчас сосредоточены на лечении и поддержке. «Никого не осуждайте и не обсуждайте. Просто молитесь. Ее родные занимаются вопросом о ее лечении», — добавила она.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под следствием по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Это дело рассматривает Гагаринский суд Москвы. Заседание 9 февраля было сорвано после того, как блогеру стало плохо — ее увезла скорая помощь, так как у нее отнималась нога.

Что говорят близкие Лерчек

На фоне сообщений о состоянии блогера журналисты пытались связаться с ее матерью Эльвирой Феопентовой, которая, по данным СМИ, постоянно находится рядом с дочерью. Однако женщина отказалась обсуждать ситуацию.

«Можно мне, пожалуйста, не звонить?! Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — поделилась Эльвира.

Слова поддержки Чекалиной также выразила модель и телеведущая Виктория Боня:

«Любимая наша девочка проходит через череду испытаний, которые забирают здоровье. Мы молимся за Лерочку, чтобы она выздоровела на все 100%».

Как сообщает Woman.ru, помощь Чекалиной оказывает и ее бывший супруг, который, как и Лерчек, находится под домашним арестом. По словам адвоката мужчины Сергея Гурова, он активно участвует в решении возникающих вопросов.

Что говорят врачи

Медики объясняют, что поздняя диагностика подобных заболеваний нередко связана с особенностями симптомов. Врач-онколог и химиотерапевт Дмитрий Олькин в разговоре с kp.ru предположил, что болезнь могли не заметить из-за беременности.

«Симптомы, которые часто встречаются у беременных женщин, могут «маскировать» симптоматику рака желудка. Поскольку очень похожи: тошнота, изжога, дискомфорт», — рассказал специалист.

По словам врача, если опухоль появилась еще до беременности, гормональные изменения могли ускорить ее развитие.

Свою оценку ситуации дал и онколог Евгений Черемушкин. В комментарии Woman.ru он отметил, что опубликованные в сети фотографии и сообщения о состоянии блогера вызывают вопросы.

«Картина, которую мы видим, наталкивает на три вывода: либо это не рак желудка, либо не четвертая стадия, либо на фото не она. К последней стадии опухоль высасывает все силы из человека. Только на начальных этапах сохраняется бодрость, человек может поддерживаться обезболивающими препаратами. По мере роста опухоли быстро теряется вес, проявляются отрицательные симптомы. Клетки делятся, требуют питания и человек желтеет, усыхает, с трудом двигается», — объяснил Черемушкин.

Он добавил, что «рак желудка — злая штука и плохо поддается лечению».

«На четвертой стадии можно бороться только за время, к сожалению, и все. Но выигранное время может исчисляться годами», — заключил врач.

Что будет с уголовным делом?

На фоне сообщений о состоянии блогера юристы обсуждают, как тяжелый диагноз может повлиять на ход уголовного дела. Как заявил РЕН ТВ адвокат Максим Блинов, при подтверждении серьезного заболевания суд может освободить человека от наказания.

По его словам, суд все равно выносит приговор, однако при наличии медицинских показаний возможно освобождение от наказания или изменение условий его исполнения. Блинов также подчеркнул, что отказ в проведении медицинского обследования при наличии жалоб можно обжаловать, а при подтверждении диагноза суд вправе изменить меру пресечения.

Адвокат Роман Францев добавил, что защита может ходатайствовать о смягчении меры пресечения еще до завершения процесса — например, о замене домашнего ареста на запрет определенных действий или залог. Он отметил, что человек, в отношении которого избрали меру пресечения, пока не считается осужденным, поэтому суд может принять другое решение.

С аналогичной позицией выступила и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение», — заявила она РИА Новости.