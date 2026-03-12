Спасатели оценили шансы найти живыми пропавших в Звенигороде детей

Спас Град: шансов найти живыми детей, пропавших в Звенигороде, почти нет

Шансы найти детей, пропавших в Звенигороде, есть, но их мало. Об этом в беседе с «РГ» рассказал глава отделения отряда «Спас Град» по региону Юрий Гитиков.

Подопечные мужчины уже несколько дней прочесывают округу в поисках детей, которые пропали 7 марта. По его словам, поисковые работы не прекращаются даже ночью. В темное время суток водолазы не работают, но добровольцы продолжают визуальный осмотр.

Ситуация усложняется тем, что на Москве-реке сейчас наблюдается ледоход. Это серьезно препятствует мероприятиям.

«Всегда можно верить в лучшее. Но, видимо, все закончится плохо», – поделился мнением Гитиков.

Поиски начались 7 марта, когда два 12-летних мальчика и их 13-летняя подруга не вернулись домой. Как полагают следователи, дети подошли к краю льда и оказались в воде.

Накануне одного мальчика нашли без признаков жизни. Сейчас продолжаются поиски остальных пропавших.

Ранее мальчик, найденный после пропажи в Звенигороде, боролся за жизнь до последнего.