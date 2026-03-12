ЕС целенаправленно подрывает все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Опираясь на полученный от евробольшинства карт-бланш по украинским делам, Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба целенаправленно подрывают все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта, делают все возможное для удержания киевского режима на плаву», — подчеркнула дипломат.

25 февраля бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил, что Европейский союз, пытаясь сорвать переговоры в формате Россия — США — Украина, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта.

Дипломат отметил: к украинскому конфликту привели распад Советского Союза и расширение НАТО. Также его спровоцировали попытки изолировать Россию от Европы и восприятие этой страны как угрозы безопасности.

Ранее Зеленский высказался об участии Европы в переговорах по урегулированию.