Захарова заявила, что ЕС намеренно подрывает усилия по решению украинского конфликта

Максим Блинов/РИА Новости

ЕС целенаправленно подрывает все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Опираясь на полученный от евробольшинства карт-бланш по украинским делам, Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба целенаправленно подрывают все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта, делают все возможное для удержания киевского режима на плаву», — подчеркнула дипломат.

25 февраля бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал заявил, что Европейский союз, пытаясь сорвать переговоры в формате Россия — СШАУкраина, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта.

Дипломат отметил: к украинскому конфликту привели распад Советского Союза и расширение НАТО. Также его спровоцировали попытки изолировать Россию от Европы и восприятие этой страны как угрозы безопасности.

Ранее Зеленский высказался об участии Европы в переговорах по урегулированию.

 
