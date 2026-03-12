Размер шрифта
Иран назвал условие для прекращения ответных ударов по странам Ближнего Востока

МИД: удары Ирана по странам Ближнего Востока прекратятся при одном условии
AP

Иран прекратит ответные удары на страны Ближнего Востока, если они не будут позволять США использовать свою территорию для атак на Исламскую Республику. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство Mehr.

По словам дипломата, Тегеран не имеет враждебных намерений по отношению к народам и государствам региона, однако оставляет за собой право на самооборону.

«В ответ на военную агрессию и использование баз и ресурсов некоторых стран для нападения на Иран, согласно международному праву, он сохраняет за собой право на самооборону и нанесение ударов по источникам агрессии», — сказал Багаи.

Он отметил, когда эти страны запретят США использовать свои территории и ресурсы против Ирана, тогда и прекратятся ответные удары Тегерана.

12 марта секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию в отношении Исламской Республики. Также он предупредил, что если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, то Тегеран сделает так, что «в течение получаса весь регион погаснет». Он добавил, что тьма создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

Ранее в МИД Ирана назвали условие для прохода судов по Ормузскому проливу.

 
