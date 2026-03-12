Петербургская закладчица укусила полицейского за палец и отправилась в колонию

В Петербурге закладчица укусила полицейского за палец и отправилась в колонию

В Петербурге полицейский, укушенный закладчицей за палец, потребовал полмиллиона за нравственные страдания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел во время задержания закладчицы. Полицейский пытался помешать ей уничтожить наркотики, предназначенные для сбыта, и вытащить сверток изо рта злоумышленницы. В этот момент женщина укусила его за палец — страж порядка получил нравственные страдания и глубокие переживания за честь сотрудника МВД.

Злоумышленницу признали виновной в применении насилия к представителю власти и в покушении на сбыт наркотиков. Ее приговорили к шести годам колонии.

Пострадавший полицейский подал гражданский иск — он просит взыскать с осужденной 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее россиянин получил срок за то, что избил и укусил полицейского.