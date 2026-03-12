Размер шрифта
Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

Клебо госпитализировали после падения и удара головой на этапе Кубка мира
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Йоханнес Клебо попал в больницу после падения в полуфинальном забеге классического спринта на этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, в результате чего произошел завал с участием еще двух спортсменов. Клебо с силой ударился затылком о плотный снег и долгое время не мог подняться самостоятельно. После падения он покидал трассу, держась за голову и опираясь на организаторов.

По словам очевидцев, спустя некоторое время спортсмена на носилках переложили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Ни Клебо, ни ставший причиной падения Огден не завершили гонку. Победу в финале одержал соотечественник Клебо Ансгар Эвенсен.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав шестую золотую олимпийскую медаль в Италии. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее FIS поздравила лыжника Савелия Коростелева с первой медалью на этапах Кубка мира.

 
