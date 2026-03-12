В Калужской области участники «гендер-пати» осквернили памятник Жукову

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Неустановленное лицо облило краской Мемориальный комплекс «Родина Маршала Георгия Константиновича Жукова» в деревне Стрелковка Жуковского района Калужской области», — говорится в сообщении СК.

По информации Telegram-канала «ES!», памятник осквернили во время проведения так называемого «гендер-пати», мероприятия, посвященного определению пола ребенка. В этом подозревается семья, приехавшая в деревню Стрелковка Жуковского района. Предварительно, мужчина со своей беременной женой и двумя малолетними детьми распылили в воздухе, рядом с мемориальным комплексом, два баллона с синей краской, часть которой попала на постамент памятника.

До этого в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Ленину.