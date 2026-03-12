Размер шрифта
Появилось видео с места атаки на синагогу в США

Опубликовано видео из Мичигана, где автомобиль протаранил здание синагоги

Злоумышленник на автомобиле врезался в здание синагоги в американском штате Мичиган, после чего открыл стрельбу по посетителям. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городке Уэст-Блумфилд. Судя по кадрам, в синагоге Temple Israel начался пожар, над зданием виден черный дым. По предварительным данным, автомобилист намеренно въехал в здание, после чего начал стрелять по прихожанам.

Местные СМИ сообщают о жертвах и пострадавших. В настоящее время полицейские пытаются обезвредить стрелка.

В правоохранительных органах уточнили, что нападавший мог получить ранения.

В конце января в Нью-Йорке водитель автомобиля несколько раз протаранил синагогу, сорвав двери с петель. В результате инцидента, который произошел в Бруклине, никто не пострадал. Полиция задержала автомобилиста.

Ранее на Украине арестовали мужчину за поджог исторической синагоги.

 
