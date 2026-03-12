Россия отправила Ирану партию гумпомощи

Грузовик с российской гуманитарной помощью отправился из Азербайджана в Иран

Гуманитарная помощь, доставленная самолетом МЧС России в азербайджанский город Ленкорань, отправлена на грузовиках в Иран. Об этом РИА Новости сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

«Грузовики Иранского Красного Полумесяца с гуманитарной помощью отправились в Иран через пограничный пункт «Астара» на ирано-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставит в Азербайджан лекарства для дальнейшей их передачи в Иран. Отмечалось, что в качестве гуманитарной помощи всего в Иран доставят 13 тонн медикаментов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.