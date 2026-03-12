Размер шрифта
Российский учитель снимал порно с сиротами из детдома

На Урале осудили учителя, который снимал порно с сиротами из детдома
На Урале вынесли приговор учителю информатики, который развращал детей-сирот и снимал с ними порно. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает РИА Новости.

Талицкий районный суд назначил фигуранту 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года. Кроме того, ему на пять лет запрещено заниматься педагогической деятельностью. Мужчину признали виновным по уголовным статьям о развратных действиях, изготовлении и обороте детской порнографии в интернете и использовании несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, для создания таких материалов.

Портал E1.RU сообщает, что все происходило в одной из сельских школ на востоке Свердловской области. Теперь уже бывший учитель информатики на протяжении десяти лет брал под опеку воспитанников местного детдома и снимал с ними порно. Всего пострадали восемь детей.

Ранее в Екатеринбурге спустя более двух лет задержали беглого педофила.

 
